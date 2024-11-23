رئيس جولات لونجين العالمية "يان توبس": السعودية ليست غريبة في رياضة قفز الحواجز

وصف "يان توبس" رئيس جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي، موسم التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز 2024 بالموسم الرائع؛ وذلك بعد تتويجه أمس الجمعة الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ المصنف 44 عالميًّا في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، بطلًا لنهائي الرياض في منافسات الفردي ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز.