سفير المملكة في فلسطين ينشر صورة مع طفل فلسطيني يشجع "النصر".. ويعلق: "الشبل محمد أديب أبوراس يحب السعودية ويتطلع لزيارتها"

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل يوم أمس الثلاثاء سفير السعودية نايف بن بندر السديري، وتسلم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًّا في مدينة القدس.