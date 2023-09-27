سفير المملكة في فلسطين ينشر صورة مع طفل فلسطيني يشجع "النصر".. ويعلق: "الشبل محمد أديب أبوراس يحب السعودية ويتطلع لزيارتها"

علّق سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين نايف بن بندر السديري على صورة جمعته مع طفل فلسطيني يشجع نادي النصر السعودي.
ونشر سفير خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) صورة له مع طفل يرتدي قميص فريق النصر وعلق عليها بالقول: "سعدت اليوم في رام الله بمصادفة مشجع العالمي من فلسطين".
وأضاف السفير نايف السديري قائلًا: "الشبل محمد أديب أبوراس يحب السعودية ويتطلع لزيارتها".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل يوم أمس الثلاثاء سفير السعودية نايف بن بندر السديري، وتسلم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًّا في مدينة القدس.