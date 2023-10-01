حلبة لوسيل الدولية تكشف عن الكأس الجديدة لجائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1

وينجح المزيج السحري لهذه العناصر المختلفة في الإشارة إلى معانٍ مختلفة في الثقافة القطرية من جهة، وهوية حلبة لوسيل الدولية باعتبارها مركزًا لمنافسات الرياضات الميكانيكية المتميزة من جهة ثانية. واستخدم المصممون في شركة بينينفارينا، من خلال مشغلها المتخصص في إبداع التصميمات الفريدة والمتميزة، بينينفارينا سينيو، تقنيّات متطورة مثل الطباعة بالليزر ليتمكنوا من تقديم هذه اللمسات الفنية الدقيقة من الثقافة القطرية مع المحافظة على التصميم العصري الحديث.