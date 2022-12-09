رياضة

مدرب فرنسا "ديشامب": ليس هنالك فرصة للأخطاء أمام إنجلترا.. لن نلعب بتحفظ

قبل موقعة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
المدير الفني للمنتخب الفرنسي الكروي الأول ديديه ديشامب
المدير الفني للمنتخب الفرنسي الكروي الأول ديديه ديشامب
سبق
سبق

وصف المدير الفني للمنتخب الفرنسي الكروي الأول ديديه ديشامب، لاعبي فريقه بالهدوء، وأنهم ويتعاملون مع المباراة المقبلة بجدية وثقة عالية.

وأكد ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة منتخب بلاده وإنجلترا مساء غد السبت على ملعب البيت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، أن لاعبيه لن يلعبوا بتحفظ كبير، وذلك من أجل الفوز.

وأكد أن المنتخب الإنجليزي قوي في الارتداد الهجومي، ويمتلك ميزات كثيرة وليس هنالك فرصة للأخطاء أمامهم.

وزاد: "كيليان مبابي بمركز يستطيع صنع الفارق ويبقى حاسمًا كما اعتاد عليه، ولديه لاعبون آخرون يشكلون الإضافة

كأس العالم FIFA قطر 2022
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المنتخب الفرنسي

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