مدرب فرنسا "ديشامب": ليس هنالك فرصة للأخطاء أمام إنجلترا.. لن نلعب بتحفظ

وأكد ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة منتخب بلاده وإنجلترا مساء غد السبت على ملعب البيت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، أن لاعبيه لن يلعبوا بتحفظ كبير، وذلك من أجل الفوز.