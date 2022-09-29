أقيمت تحت رعاية أمير منطقة تبوك.. اختتام بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة البوتشيا

واستضافتها جامعة فهد بن سلطان، واستمرت لمدة خمسة أيام، بمشاركة 85 لاعباً من أندية ذوي الإعاقة بتبوك، والمدينة المنورة، والأحساء، والدمام، والطائف، تحت شعار "أنتم منَّا ونحن معكم".