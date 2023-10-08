في الموسم الأول للبطولة.. سيدات الوطني أبطال دوري" قولدن سنت" للبلياردو

تُوّج نادي الوطني رَسْمِيًّا بلقب دوري "قولدن سنت" للبلياردو للسيدات، في ختام الجولة الأخيرة من الدوري، والذي نظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على مدى أربع جولات، حيث أقيمت الجولة الأولى في مدينة جدة والثانية أقيمت بمدينة حائل وأقيمت الجولتين الثالثة والرابعة بمدينة الرياض .
وجاء نادي الوطني في المركز الأول بعد تصدر الترتيب العام في ختام الجولة الرابعة بـ 580 نقطة، وجاء نادي الأهلي في المركز الثاني في الترتيب العام بـ 485 نقطة، ونادي مضر في المركز الثالث بـ 420 نقطة، ونادي الشباب في المركز الرابع بـ 395 نقطة .
وقام رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، الدكتور ناصر الشمري في ختام الحفل الختامي الذي أقيم عصر اليوم على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الرياضيين ومحبي لعبة البلياردو بتتويج الأندية الحاصلة على المراكز الأولى وتكريم اللاعبات والإداريين والمدربين والحكام المميزين.
من جانبه بارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر "الشمري"، نجاح أول دوري سعودي للسيدات في لعبة البلياردو وقال: "بفضل الله ثم بالدعم والتوجيه الذي تلقاه الاتحادات الرياضية من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية ونائبه الأمير فهد بن جلوي استطعنا إقامة أول دوري للسيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة مثلن 15 ناديًا وحققنا العديد من المكاسب في هذه اللعبة وأنا سعيد جدًا بهذا الختام المميز والتفاعل الكبير وأنتج لاعبات مميزات."