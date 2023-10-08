في الموسم الأول للبطولة.. سيدات الوطني أبطال دوري" قولدن سنت" للبلياردو

من جانبه بارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر "الشمري"، نجاح أول دوري سعودي للسيدات في لعبة البلياردو وقال: "بفضل الله ثم بالدعم والتوجيه الذي تلقاه الاتحادات الرياضية من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية ونائبه الأمير فهد بن جلوي استطعنا إقامة أول دوري للسيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة مثلن 15 ناديًا وحققنا العديد من المكاسب في هذه اللعبة وأنا سعيد جدًا بهذا الختام المميز والتفاعل الكبير وأنتج لاعبات مميزات."