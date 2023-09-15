انطلاق الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية بنسخته الثانية لموسم 2023

يُذكر أن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية يأتي بنسختين خلال الموسم الواحد، ويضم في طياته سبعة ألقاب لأشهر الألعاب الإلكترونية كـ R6S "رينبو 6 سيج" و "Pubg Mobile ببجي موبايل" و VALORANT “ فالورانت” و "Roket league روكيت ليق"، ويستمر 15 أسبوعًا، وتبلغ جوائزه 5 ملايين ريال سعودي، كما يسعى من خلاله الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتمكين أندية الرياضات الإلكترونية السعودية واللاعبين السعوديين، والوصول بهم لأكبر محافل الرياضات الإلكترونية العالمية.