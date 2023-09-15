انطلاق الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية بنسخته الثانية لموسم 2023

انطلق اليوم الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بمنافسات البطولة الأولى المقامة لرياضة R6S "رينبو 6 سيج" الإلكترونية، التي ستقام في مقر "قمة المنافسة السعودية" بالمدينة الإعلامية بمدينة الرياض.
وتأتي النسخة الثانية من موسم 2023 للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية عقب نجاح النسخة الأولى التي طُبّق فيها لأول مرة نظام التجميع النقطي “Cross Game“ الذي يجعل من الأندية المشاركة في الدوري تقوم بجمع النقاط من جميع بطولات النسخة؛ ليتوج في النهاية أكثر نادٍ تجميعًا للنقاط، ويكون بطلاً للنسخة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران أن عودة الدوري ستسهم في تحفيز ونمو قطاع الرياضات الإلكترونية السعودي، منوهًا بدور رعاة الدوري الذين آمنوا بإمكانيات القطاع واللاعبين، وأسهموا بدفع عجلة نمو الرياضات الإلكترونية السعودية.
يُذكر أن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية يأتي بنسختين خلال الموسم الواحد، ويضم في طياته سبعة ألقاب لأشهر الألعاب الإلكترونية كـ R6S "رينبو 6 سيج" و "Pubg Mobile ببجي موبايل" و VALORANT “ فالورانت” و "Roket league روكيت ليق"، ويستمر 15 أسبوعًا، وتبلغ جوائزه 5 ملايين ريال سعودي، كما يسعى من خلاله الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتمكين أندية الرياضات الإلكترونية السعودية واللاعبين السعوديين، والوصول بهم لأكبر محافل الرياضات الإلكترونية العالمية.