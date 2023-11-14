"Sportmediaest" : الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتزم دعوة النصر للمشاركة في دورى أبطال أوروبا

وأشار إلى أن هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها للموافقة على إشراك النصر. وقالت الشبكة إنه إذا تم تأكيد هذا الأمر، فسيكون هناك رجل واحد سعيد، وهو كريستيانو رونالدو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا (140 هدفًا) يمكن أن يزيد رصيده ويصبح أسطوريًا بشكل متزايد.