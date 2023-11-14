"Sportmediaest" : الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتزم دعوة النصر للمشاركة في دورى أبطال أوروبا

كشفت شبكة "Sportmediaest" الإيطالية عن اعتزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تقديم دعوة لنادي النصر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024/2025 في نسخته الجديدة.
ووفقًا للشبكة ذاتها فإن الاتحاد الأوروبي لديه الرغبة في مشاركة النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في البطولة الأوروبية على اعتبار أن النادي السعودي هو أحد الأندية الثلاثة الأكثر شعبية في العالم.
وأشار إلى أن هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها للموافقة على إشراك النصر. وقالت الشبكة إنه إذا تم تأكيد هذا الأمر، فسيكون هناك رجل واحد سعيد، وهو كريستيانو رونالدو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا (140 هدفًا) يمكن أن يزيد رصيده ويصبح أسطوريًا بشكل متزايد.