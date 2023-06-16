رودريغو مورينو لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي على رادار "الهلال"

كشف الإعلامي التركي أكرم كونور، عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع الإسباني رودريغو مورينو، لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقاً للإعلامي التركي المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، فإن الهلال يرغب في كسب خدمات المهاجم الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن ليدز يونايتد مستعد للسماح للاعب الإسباني الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2024، بالرحيل مقابل 3.5 مليون يورو.
انضم رودريغو مورينو البالغ من العمر 32 عاماً، إلى ليدز يونايتد في 2020 قادماً من فالنسيا الإسباني، الذي لعب له خلال الفترة من 2014، وحتى 2020.
وسبق للاعب الإسباني اللعب لعدة أندية مثل: ريال مدريد، بنفيكا، بولتون، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 9 ملايين يورو.