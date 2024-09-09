بحضور "البلوي".. محافظ الطائف يتوِّج أبطال كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن في فئة "الثنايا"

توَّجَ الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وبحضور محمد بن حماد البلوي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الملاك الفائزين بالكؤوس الأربعة، ضمن المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في فئة "الثنايا"، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الماضي بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.