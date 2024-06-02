سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا تزور معسكر المنتخب الوطني الأول للسيدات

زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، يوم أمس، معسكر المنتخب السعودي الأول للسيدات في مقر إقامته في ماربيا.
تأتي هذه الزيارة في إطار الدعم المستمر للمنتخب السعودي من قبل الحكومة السعودية وسفارتها في إسبانيا، لتعزيز روح الفريق وتحفيز اللاعبات قبل بدء المنافسات القادمة.
وألقت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن خلال الزيارة كلمة تحفيزية للاعبات، أعربت فيها عن فخرها واعتزازها بتمثيلهن المملكة العربية السعودية محليًا ودوليًا.
وقالت في كلمتها: "نحن فخورون بكُن وبما تحققه الرياضة النسائية في المملكة، إنكن تمثلن نموذجًا للمرأة السعودية القادرة على تحقيق الإنجازات والتفوق على الصعيدين الوطني والدولي وأتمنى لكن التوفيق والنجاح في المنافسات القادمة، ونحن هنا لدعمكن بكل ما نستطيع."
من جانبها، قدمت مديرة إدارة الأخضر للسيدات، عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، شكرها وتقديرها للأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن على زيارتها ودعمها للمنتخب، وأشارت إلى أن مثل هذه الزيارات تشكل حافزاً كبيراً للاعبات وتعزز من معنوياتهن.
في ختام الزيارة، قامت مديرة إدارة كرة القدم النسائية بإهداء السفيرة قميص المنتخب السعودي ودرع تذكاري، تعبيراً عن شكر وتقدير المنتخب لزيارتها ودعمها.
واختتمت السفيرة زيارتها بتوجيه الشكر لكل من ساهم في دعم المنتخب السعودي للسيدات، مؤكدة على أهمية استمرار الدعم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.