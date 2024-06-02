سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا تزور معسكر المنتخب الوطني الأول للسيدات

وقالت في كلمتها: "نحن فخورون بكُن وبما تحققه الرياضة النسائية في المملكة، إنكن تمثلن نموذجًا للمرأة السعودية القادرة على تحقيق الإنجازات والتفوق على الصعيدين الوطني والدولي وأتمنى لكن التوفيق والنجاح في المنافسات القادمة، ونحن هنا لدعمكن بكل ما نستطيع."