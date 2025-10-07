اتحاد المبارزة يستعرض اللعبة في المدارس لنشرها وتوسيع قاعدة ممارسيها من البنين والبنات

وشهد العرض، الذي قدّمه المدربان حسن شحاتة وأحمد بسيوني، تفاعلًا واسعًا من الطلاب الذين شاركوا في تجربة اللعبة والتعرّف على الأسلحة الثلاثة: السيبر، والإبيه، والشيش، إضافة إلى الاطلاع على أهداف كل سلاح وقوانينه الأساسية.