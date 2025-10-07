اتحاد المبارزة يستعرض اللعبة في المدارس لنشرها وتوسيع قاعدة ممارسيها من البنين والبنات

نظّم الاتحاد السعودي للمبارزة عرضًا ميدانيًا تعريفيًا باللعبة في مدارس التعلّم النموذجية بحي قرطبة في مدينة الرياض، بحضور ناصر الراشد مدير أكاديمية المبارزة، ووليد المقبل المدير التنفيذي للمدارس، وعلي الخبراني مدير المدارس للمرحلة الابتدائية. ويأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين الاتحاد والمدارس، بهدف نشر رياضة المبارزة والتعريف بقوانينها وتعزيز الأنشطة اللامنهجية لتنمية مهارات الطلاب.
وشهد العرض، الذي قدّمه المدربان حسن شحاتة وأحمد بسيوني، تفاعلًا واسعًا من الطلاب الذين شاركوا في تجربة اللعبة والتعرّف على الأسلحة الثلاثة: السيبر، والإبيه، والشيش، إضافة إلى الاطلاع على أهداف كل سلاح وقوانينه الأساسية.
كما تعرّف الطلاب على آلية احتساب النقاط في المبارزة باستخدام أجهزة التحكيم الإلكترونية، بجانب التعرف على الأدوات المستخدمة في اللعبة.
ويأتي هذا العرض ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي للمبارزة في تنفيذ البرامج التدريبية والدورات التعريفية في المدارس بمختلف مناطق المملكة، بهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها من البنين والبنات، وتشجيع الناشئين على ممارسة رياضة المبارزة كإحدى الرياضات الأولمبية التي تجمع بين المهارة والتركيز والانضباط.