بتسجيله 140 نقطة.. هيمنة سعودية في بطولة أبيكس ليجيندز وتفوق ماليزي في بطولة أونر أوف كينغز

وشهد أمس الخميس أيضاً انطلاق منافسات بطولة Honor of Kings ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية على مسرح Amazon أرينا. وتفوقت فيه الفرق الماليزية حيث تصدر فريق LGD Gaming MY المجموعة الأولى بتسجيله 3 انتصارات بدون أي هزيمة، وفي المجموعة الثانية تقاسم الفريق الماليزي الآخر Weibo Gaming MY الصدارة مع الفريق الصيني KPL Dream Team بتحقيقهم لنفس النتيجة.