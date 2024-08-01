بتسجيله 140 نقطة.. هيمنة سعودية في بطولة أبيكس ليجيندز وتفوق ماليزي في بطولة أونر أوف كينغز

وتستمر المنافسات في جميع البطولات اليوم الجمعة، حيث تُستكمل مرحلة المجموعات في بطولتي Apex Legends و Honor of Kings، في حين تقام مرحلة النهائيات في بطولة Rainbow Six Siege والتي تمتد ليومين حتى يوم الأحد الذي سيشهد تتويج الفريق الفائز باللقب وأكبر حصة من مجموع الجوائز البالغ مليوني دولار.