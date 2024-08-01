بتسجيله 140 نقطة.. هيمنة سعودية في بطولة أبيكس ليجيندز وتفوق ماليزي في بطولة أونر أوف كينغز

سيطرت الفرق السعودية على منافسات مرحلة المجموعات في بطولة Apex Legends حيث تصدر فريق Team Falcons جدول الترتيب بتسجيله 140 نقطة بعد 10 جولات افتتاحية ضمن المجموعة الأولى أقيمت على مسرح stc أرينا، وجاء خلفه مباشرة في المركز الثاني فريق Twisted Minds الذي نجح في تسجيل 105 نقاط متقدماً على الفريق الأوروبي Team Liquid صاحب المركز الثالث بفارق 6 نقاط.
وشهد أمس الخميس أيضاً انطلاق منافسات بطولة Honor of Kings ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية على مسرح Amazon أرينا. وتفوقت فيه الفرق الماليزية حيث تصدر فريق LGD Gaming MY المجموعة الأولى بتسجيله 3 انتصارات بدون أي هزيمة، وفي المجموعة الثانية تقاسم الفريق الماليزي الآخر Weibo Gaming MY الصدارة مع الفريق الصيني KPL Dream Team بتحقيقهم لنفس النتيجة.
وأما بطولة Rainbow Six Siege، فاختتمت فيها منافسات مرحلة المجموعات وتشكلت معالم مرحلة النهائيات. وبعد تمكن فرق Team BDS وTeam Liquid وFURIA Esports وBleed Esports من حجز مقعدها في النهائيات يوم أمس، لحقت بها 4 فرق أخرى اليوم هي: Spacestation و w7m esports و FaZe Clan و DarkZero.
وتستمر المنافسات في جميع البطولات اليوم الجمعة، حيث تُستكمل مرحلة المجموعات في بطولتي Apex Legends و Honor of Kings، في حين تقام مرحلة النهائيات في بطولة Rainbow Six Siege والتي تمتد ليومين حتى يوم الأحد الذي سيشهد تتويج الفريق الفائز باللقب وأكبر حصة من مجموع الجوائز البالغ مليوني دولار.