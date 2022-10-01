آخرهم "الزيلعي".. لاعبون سعوديون اختطفهم الموت في ريعان شبابهم

ومن بين اللاعبين الذين رحلوا في أوج مجدهم الكروي، وأحدثت وفاتهم صدمة كبيرة، يبرز اسم اللاعب الراحل خالد الرويحي، الذي كان يوصف بأنه أسطورة سعودية في كرة القدم، لم تكتمل بسبب وفاته المبكرة، وبخاصة أنه رحل قبل أن يكمل عامه الـ20، بعد أن حقق العديد من الإنجازات التاريخية مع المنتخب السعودي للناشئين.