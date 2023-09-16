9 وربما 10.. المسحل: ندرس زيادة عدد الأجانب في الدوري

وأضاف المسحل: "ندرس زيادة عدد اللاعبين، فالبعض يرى أن هذا العدد أفضل للفرق، والبعض يقول 9 أفضل أو 10، في النهاية كلما درسنا وتعمقنا في الأمر وبحثنا في السنوات الماضية التي لعبنا بـ7 أجانب، سنصل إلى أفضل توليفة للعدد المناسب".