ليفربول يبدأ البحث عن بديل محمد صلاح.. تعرف على السبب!

وقال الموقع وفقًا لصحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية، فإن نادي ليفربول يبحث عن لاعب ليحل محل اللاعب المصري، الذي تسعى السعودية لجذبه بشدة، وقد يغادر النادي قريبًا.