تنافسٌ كبير لحسم بطاقة التأهل لدورة الألعاب السعودية 2022

وتتواصل مرحلة تجارب الأداء حتى يوم 10 سبتمبر الجاري؛ حيث تستكمل منافسات الشطرنج في الدمام والرياض، ومنافسات الألعاب الإلكترونية التي تقام عن بُعد، ومنافسات السهام في جدة، ومنافسات الملاحة الشراعية في الجبيل، والبادل في الرياض، والتايكوندو في الرياض، والبلياردو للسيدات في جدة، والبلوت في الرياض، والتجديف "صالات" في الجبيل والخبر، والدراجات في الرياض والدمام، والسباق الثلاثي في جدة والرياض والخبر، وألعاب القوى في الرياض، والتنس في الرياض والخبر، والملاكمة التايلاندية في الرياض، ورفع الأثقال في جدة، وكرة الطاولة في والدمام والرياض وجدة.