هل تمّ إبلاغ "الدوسري" بضم "الفرج" إلى قائمة الأخضر؟ الاتحاد يرد

وكان "إيرڤي رينارد"؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد استبعد الثنائي سالم الدوسري وعبدالإله المالكي من قائمة الأخضر بعد الإصابة التي تعرّضا لها خلال مشاركتهما الأخيرة "في الدوري"، فيما ضمّ اللاعب محمد القحطاني إلى قائمة الأخضر؛ تحضيراً لمواجهتَي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات "الطريق إلى كأس العالم 2026".