هل تمّ إبلاغ "الدوسري" بضم "الفرج" إلى قائمة الأخضر؟ الاتحاد يرد

ردَّ الاتحاد السعودي لكرة القدم على ما ذكره أحد المحللين الرياضيين حول تلقي سالم الدوسري؛ اتصالاً بقرار ضم زميله سلمان الفرج؛ إلى المنتخب السعودي؛ موضحاً أن ذلك عارٍ من الصحة.
تفصيلاً؛ قال سلطان المهوس؛ مشرف الاتصال المؤسّسي بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال مداخلته عبر قناة SBC، إن ما تردّد حول إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الوطني للاعب الهلال سالم الدوسري؛ بقرار ضم سلمان الفرج؛ لاعب نيوم قبل الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب لمعسكره الحالي غير صحيح.
وكان "إيرڤي رينارد"؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد استبعد الثنائي سالم الدوسري وعبدالإله المالكي من قائمة الأخضر بعد الإصابة التي تعرّضا لها خلال مشاركتهما الأخيرة "في الدوري"، فيما ضمّ اللاعب محمد القحطاني إلى قائمة الأخضر؛ تحضيراً لمواجهتَي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات "الطريق إلى كأس العالم 2026".