ترقيات غير مسبوقة وزيادة في جوائز مهرجان كأس السعودية 2025

ويقام كأس السعودية، الذي يُعد الحدث الفروسي الأغلى عالميًّا، يومي الجمعة والسبت 21 و22 فبراير 2025، حيث يشمل اليوم الثاني سباقًا واحدًا من الفئة الثالثة، وأربعة سباقات من الفئة الثانية، وسباقين اثنين من الفئة الأولى: كأس عبية للخيل العربية الأصيلة برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية، وكأس السعودية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. أما اليوم الأول، فيشمل كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة للفئة الأولى برعاية وزارة الثقافة، بالإضافة إلى تحدي الخيالة العالمي المكون من أربع جولات.