البطل العالمي يزيد الراجحي: المنافسة مشتعلة في "باها بولندا" مع أصحاب الأرض

يتأهب العالمي حامل لقب كأس العالم يزيد بن محمد الراجحي لخوض سباق "باها بولندا"، خامس جولات كأس العالم للراليات "كروس كانتري باها" لموسم 2022، والذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA، ومن المقرر إقامته في الفترة ما بين الـ 1 – 4 من شهر سبتمبر الجاري.
ويواصل "الراجحي" بدايته المثالية في رحلة الدفاع عن لقبه بعد تصدره الترتيب العام للسائقين في الجولة الرابعة في إسبانيا بفارق مريح عن منافسيه، متوجهاً إلى خامس جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري للراليات القصيرة، "باها بولندا" رفقة ملاحه الإيرلندي مايكل أور، على متن سيارة تويوتا هايلوكس.
ويتألف السباق من مرحلتين تنقسم كل منهما إلى عدة مراحل انتقائية بمجموع مسافة قدرها 491.30 كيلومترًا لمدة ثلاثة أيام.
وفي اليوم الأول؛ ستقام المرحلة التأهيلية بمسافة 7,50 كيلومتر، ثم يستمر السباق في اليوم الثاني، حيث تبلغ مسافتها الكلية 440.30 كيلومتراً.
وفي اليوم الثالث والأخير؛ ستكون المسافة هي الأقصر بين المراحل، حيث تبلغ مسافتها الإجمالية 51.00 كيلومتراً فقط عبر مسارات حصوية تقنية خادعة تتسم بالسرعة في مدينة تشيتشين، عاصمة مقاطعة بوميرانيا فويفود غرب بولندا.
ومع تبقي 3 جولات من نهاية الموسم؛ يتطلع سفير رياضة المحركات السعودية في توسيع الصدارة وتحقيق فوزه الثاني لهذا الموسم في "باها بولندا"، الذي يشارك فيه للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية على متن سيارة تويوتا هايلوكس مع الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات ومن تجهيز فريق "أوفردرايف" للسباقات البلجيكي.
وأكد "الراجحي" جاهزيته التامة للجولات المتبقية من البطولات الأخرى التي يشارك فيها بجانب كأس العالم كبطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC بجولتين متبقيتين في إسبانيا والمغرب، وبطولة تويوتا السعودية التي ستنطلق أولى جولاتها في سبتمبر من منطقة عسير، جنوب المملكة العربية السعودية.
ووجّه "الراجحي" شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات؛ على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.
وقال "الراجحي": "أتطلع لخوض سباق بولندا، وكالعادة ستكون المنافسة محتدمة بيني وبين أصحاب الأرض، ومع إنني متقدم بفارق مريح في الترتيب العام لكأس العالم إلا أنني سأبذل قصارى جهدي مع مساعدي مايكل أور، حيث سنتبع الاستراتيجية والتخطيط المناسبين لنا، سألين الله أن يجعل التوفيق حليفنا".
وأضاف: "أحب التسابق على تضاريس الراليات الأوروبية، فهي في غاية المتعة والحماس، كما أنها مليئة بالمفاجآت بنفس الوقت لأن جميع مساراتها صعبة وخادعة، ولكن في بولندا يختلف الأمر دائماً، فبولندا تتميز بمسارات أكثر صعوبة مليئة بالحفر والمطبات والأخاديد عن غيرها لذلك أتوقع سباقاً مشوقًا وأكثر تحدياً في بولندا مثل العام الماضي، حيث كانت مشاركتي الأولى فهي من السباقات التي تقام تحت الأجواء الماطرة وعلى المسارات الموحلة والمتعرجة المليئة بالنتوءات، ففي هذا العام لا نتوقع هطول الأمطار، ولكن في نهاية الأمر لدي خلفية أكبر من ذي قبل وأنا أتطلع إليها".
وأردف "الراجحي": "منذ بداية الموسم وأنا أضع أهدافي نصب عيني، لذا علينا أن ننهي ما بدأناه بداية هذا الموسم، أنا متأكد بأنه سيكون موسم رائع لنا بحول الله، فأنا في طريقي للفوز بلقبي العالمي الثاني".