البطل العالمي يزيد الراجحي: المنافسة مشتعلة في "باها بولندا" مع أصحاب الأرض

وأضاف: "أحب التسابق على تضاريس الراليات الأوروبية، فهي في غاية المتعة والحماس، كما أنها مليئة بالمفاجآت بنفس الوقت لأن جميع مساراتها صعبة وخادعة، ولكن في بولندا يختلف الأمر دائماً، فبولندا تتميز بمسارات أكثر صعوبة مليئة بالحفر والمطبات والأخاديد عن غيرها لذلك أتوقع سباقاً مشوقًا وأكثر تحدياً في بولندا مثل العام الماضي، حيث كانت مشاركتي الأولى فهي من السباقات التي تقام تحت الأجواء الماطرة وعلى المسارات الموحلة والمتعرجة المليئة بالنتوءات، ففي هذا العام لا نتوقع هطول الأمطار، ولكن في نهاية الأمر لدي خلفية أكبر من ذي قبل وأنا أتطلع إليها".