كأس العالم قطر2022.. أرجنتين "ميسي" ورفاقه إلى نهائي المونديال على حساب كرواتيا

تأهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ، إلى نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد أن أزاح نظيره كرواتيا في دور نصف النهائي ، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ، مساء الثلاثاء ، على أرض ملعب لوسيل ، بنتيجة 3-0 .