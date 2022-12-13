كأس العالم قطر2022.. أرجنتين "ميسي" ورفاقه إلى نهائي المونديال على حساب كرواتيا

تأهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ، إلى نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد أن أزاح نظيره كرواتيا في دور نصف النهائي ، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ، مساء الثلاثاء ، على أرض ملعب لوسيل ، بنتيجة 3-0 .
الشوط الأول انتهى بتقدم الأرجنتين بهدفين دون مقابل ، جاء الهدف الأول عن طريق "المخضرم " ميسي ، من ركلة جزاء عند الدقيقة 34 .
وأضاف "الفاريز" الهدف الثاني عند الدقيقة 39 بعد استثماره لكرة مرتدة .
وكانت كرواتيا بقيادة "المخضرم" لوكا مودريتش ، قد استحوذوا على مجريات اللعب خلال الـ 25 دقيقة الأولى من عمر المباراة ، لكن استحواذ سلبي.
وفي الشوط الثاني ومن خلال مجهود فردي رائع لقائد "التانغو" ميسي ، حول الكرة بعد فاصل مهاري ولا أجمل لزميله الفاريز ، الذي بدوره أرسل كرة أرضية زاحفة داخل الشباك الكرواتية كهدف ثالث عند الدقيقة 69 .
وفي الدقيقة 74 ، دفع مدرب الأرجنتين "سكالوني" باللاعب " ديبالا " .
وينتظر الأرجنتين الفائز من المواجهة المنتظرة التي تجمع المغرب وفرنسا ، غداً الأربعاء .