رياضة

كأس العالم قطر2022.. أرجنتين "ميسي" ورفاقه إلى نهائي المونديال على حساب كرواتيا

ينتظر الفائز من لقاء المغرب وفرنسا
فرحة لاعبي المنتخب الأرجنتيني بالفوز على نظيره الكروات
فرحة لاعبي المنتخب الأرجنتيني بالفوز على نظيره الكروات
أحمد سرور
أحمد سرور

تأهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ، إلى نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد أن أزاح نظيره كرواتيا في دور نصف النهائي ، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ، مساء الثلاثاء ، على أرض ملعب لوسيل ، بنتيجة 3-0 .

الشوط الأول انتهى بتقدم الأرجنتين بهدفين دون مقابل ، جاء الهدف الأول عن طريق "المخضرم " ميسي ، من ركلة جزاء عند الدقيقة 34 .

وأضاف "الفاريز" الهدف الثاني عند الدقيقة 39 بعد استثماره لكرة مرتدة .

وكانت كرواتيا بقيادة "المخضرم" لوكا مودريتش ، قد استحوذوا على مجريات اللعب خلال الـ 25 دقيقة الأولى من عمر المباراة ، لكن استحواذ سلبي.

وفي الشوط الثاني ومن خلال مجهود فردي رائع لقائد "التانغو" ميسي ، حول الكرة بعد فاصل مهاري ولا أجمل لزميله الفاريز ، الذي بدوره أرسل كرة أرضية زاحفة داخل الشباك الكرواتية كهدف ثالث عند الدقيقة 69 .

وفي الدقيقة 74 ، دفع مدرب الأرجنتين "سكالوني" باللاعب " ديبالا " .

وينتظر الأرجنتين الفائز من المواجهة المنتظرة التي تجمع المغرب وفرنسا ، غداً الأربعاء .

منتخب الأرجنتين
منتخب كرواتيا
كأس العالم FIFA قطر 2022

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