دورة الألعاب السعودية الثانية : " العماري " يحقق الذهبية الأولى .. وتأهل النصر والهلال والأهلي والاتحاد في طائرة الرجال

توّج الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرماية، الفائزين بمسابقات البندقية الهوائية 10 أمتار للرجال، والتي أقيمت منافساتها في ميدان الرماية بالأمن العام، وأسفرت النتائج عن تحقيق مسفر العماري الميدالية الذهبية، وحصل عبدالرحمن الجحيدلي على الميدالية الفضية، وحاز بدر العتيبي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
تصدّر لاعب نادي الهدى محمد المرزوق ترتيب وزن 73 كجم لفئة الشباب، بمجموع 265 كجم، تلاه لاعب الخويلدية عبدالله المدرهم بمجموع 241 كجم، وجاء لاعب نادي السلام أمجد آل عبدالعال في المركز الثالث بمجموع 221 كجم.
وفي منافسات وزن 59 كجم للسيدات، أتت لاعبة السلام فاطمة الخواهر في صدارة الترتيب بمجموع 149 كجم، تلتها لاعبة النادي الأهلي العنود الشهري بمجموع 148 كجم، وجاءت لاعبة نادي الوحدة فيء عبدالعال في المركز الثالث بمجموع 142 كجم.
وفي منافسات 89 كجم الرجال، تصدّر لاعب نادي الترجي إسماعيل آل صويلح الترتيب بمجموع 314 كجم، تلاه زميله في النادي مصطفى المحروس بمجموع 304 كجم، وجاء لاعب نادي الوحدة طارق صادق في المركز الثالث بمجموع 304 كجم.
تصدر لاعب نادي الاتحاد عماد الدين أحمد ترتيب سباق 50 متراً حرة للرجال في المنافسات التي أقيمت في صالة السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وتلاه لاعب نادي الخليج نذير آل حمود في المركز الثاني، فيما حصل لاعب نادي الصفا فيصل الشلاتي على المركز الثالث، كما حسم لاعب نادي الرياض ياسين الصفار صدارة ترتيب سباق 100 متر ظهر، أمام لاعب نادي الصفا علي العيسى وجاء لاعب اكاديمية " أيه فوت " محمد جندي في المركز الثالث.
وحسم لاعب نادي "أيه ويف" سلطان العتيبي صدارة ترتيب سباق 50 متراً صدر للرجال أمام لاعب نادي الخليج لؤي طاشكندي ولاعب نادي العدالة عبدالله الرشيد، وفي سباق 400 متر حرة، جاء لاعب نادي الهلال زيد السراج في صدارة الترتيب أمام لاعب نادي الأهلي فاروق الجديلي ولاعب نادي العدالة محمد الزاكي.
وفي منافسات الشباب، جاء لاعب نادي الهلال شريف فوزي في صدارة سباق 50 متراً حرة، تلاه لاعب نادي الاتفاق صفوان القضماني وجاء لاعب نادي جبة محمود دياب في المركز الثالث، وحصد لاعب نادي الاتحاد ياسين جبيرة صدارة سباق 50 متراً صدر أمام لاعب نادي "أيه فوت" ماهر الفرا ، ولاعب نادي الصفا محمد اليوسف.
تجاوز نادي الاعتماد نظيره منيف بنتيجة 2-0 في أولى مباريات كرة قدم الصالات للرجال في الصالة الرئيسية بنادي النصر، كما فاز النصر على الترجي 5-1، والرياض على مصدة 5-1، كما فاز القادسية على العرض بنتيجة 6-1.
تأهلت فرق النصر والهلال والأهلي والاتحاد وضمك إلى الدور ربع النهائي في طائرة الرجال ، وذلك بعد أن تخطى نادي الهلال نظيره الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوط في منافسات كرة الطائرة للرجال في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي مساء أمس، وبنفس النتيجة فاز الفيصلي على الابتسام، والنصر على الصفا، فيما فاز الاتحاد على أبها بثلاثة أشواط نظيفة.
وفي مباريات اليوم، فاز الأهلي على الهداية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، والهلال على الاتحاد بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.
وفي صالة الألعاب البارالمبية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تغلّب مساء أمس فريق الجوف على الشرقية بنتيجة 116-4، وتخطى فريق الرس نظيره جدة بنتيجة 72-38، وفي مباريات اليوم فاز جازان على القصيم بنتيجة 55-28، وتجاوز فريق الرياض نظيره الأحساء بنتيجة 101-10، وتغلب فريق جدة على الشرقية بنتيجة 64-8 .
تختتم غداً منافسات دور المجموعات لكرة الطائرة للرجال في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بلقائي نادي النصر مع الابتسام، والصفا مع الفيصلي.
كما تتواصل منافسات رفع الأثقال في الصالة الرياضية بنادي الرياض، والتي ستنطلق بمسابقات فئة الشباب لوزن 81 كجم، تليها منافسات وزن 71 كجم للسيدات، وتختتم منافسات اليوم بوزن 102 كجم للرجال. وفي منافسات الدور نصف النهائي لكرة السلة على الكراسي المتحركة في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، يلتقي الرس مع جازان ،والرياض مع الجوف.
وتستكمل منافسات الملاكمة في جامعة الملك سعود بمباريات الدور ربع النهائي لفئة الشباب لأوزان 67 كجم، و48 كجم، و80 كجم، و57 كجم، كما ستتواصل منافسات السباحة في صالة السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث تقام مسابقات 50 متراً ظهر للشباب، ومسابقات 200 متر حرة، و50 متراً ظهر، و200 متر صدر، و100 متر فراشة للرجال، كما سيقام نهائي مسابقة التراب للرجال لمنافسات الرماية بميدان الرماية بالأمن العام.
وتختتم منافسات فردي الرجال وفردي السيدات للريشة الطائرة في أكاديمية مهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، كما ستستكمل منافسات البلياردو في مركز بلاك دايموند، بمباريات الدور نصف النهائي لمسابقة السنوكر 15 كرة حمراء للرجال، والبلياردو 9 كرات للسيدات، وستقام منافسات الدور نصف النهائي للسهام في نادي الرياض، لمسابقات القوس الأولمبي للرجال والسيدات والقوس المركب للرجال.
وتشهد منافسات كرة قدم الصالات غداً في الصالة الرئيسية بنادي النصر، مباريات السيدات بمواجهات نادي النورس مع الهلال وبعدها تنطلق مواجهة الصقور مع القادسية ثم يلعب نادي النسور الذهبية مع النصر، ومن ثم يتواجه فريقي اتحاد النسوروالشباب. فيما تبدأ الألعاب الإلكترونية غداً بمنافسات ببجي موبايل في المدينة الإعلامية السعودية "شماس".