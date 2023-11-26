دورة الألعاب السعودية الثانية : " العماري " يحقق الذهبية الأولى .. وتأهل النصر والهلال والأهلي والاتحاد في طائرة الرجال

تأهلت فرق النصر والهلال والأهلي والاتحاد وضمك إلى الدور ربع النهائي في طائرة الرجال ، وذلك بعد أن تخطى نادي الهلال نظيره الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوط في منافسات كرة الطائرة للرجال في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي مساء أمس، وبنفس النتيجة فاز الفيصلي على الابتسام، والنصر على الصفا، فيما فاز الاتحاد على أبها بثلاثة أشواط نظيفة.