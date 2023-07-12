في التجريبية الأولى في معسكر كرواتيا.. الاتفاق يتعادل مع "ألوميني" السلوفيني

وفي الشوط الثاني دخل ستيفن جيرارد بتشكيل ثانٍ والمكون من: (عبد الله العويشير، عبد الرحمن العبدالقادر، داركو، سعد آل موسى، سنوسي هوساوي، فارس الغامدي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، عبد المحسن الدوسري، أحمد الغامدي، جابر قرادي) واصل فارس الدهناء سيطرته ولاحت له أكثر من فرصة لتعزيز التقدم أبرزها تسديدة إبراهيم محنشي ولكن ارتطمت الكرة بالعارضة، وقبل نهاية المباراة تمكن الفريق السلوفيني من إدراك التعادل لتنتهي المباراة 1/1.