خيسوس يوصي إدارة الهلال بالتعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم غلطة سراي

أبدى مسؤولو نادي الهلال اهتمامهم بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم غلطة سراي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وبحسب ما نشرته صحيفة "Sporx" فإن البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال أوصى الإدارة بالتعاقد مع إيكاردي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وذكرت الصحيفة أن نادي الهلال بدأ في إجراء مفاوضاته لمحاولة كسب خدمات اللاعب، كما أن المسؤولين السعوديين عقدوا اجتماعاً مع ممثلي إيكاردي.
وكانت قد تداولت أنباء خلال الأيام الماضية عن اقتراب رحيل إيكاردي عن النادي التركي، وأن مسؤولي الشباب تواصلوا أيضًا مع المهاجم الأرجنتيني.
ويلعب ماورو إيكاردي صاحب الـ31 عامًا، في مركز الهجوم مع فريق غلطة سراي التركي، وكان قد انتقل إليه في يوليو الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.