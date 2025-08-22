بتركيز عالٍ وروح قتالية.. لاعبو الأهلي يختتمون تحضيرات نهائي السوبر

اختتم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة في نهائي كأس السوبر السعودي 2025، التي تستضيفها هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.
واشتملت الحصة التدريبية الأخيرة على اجتماع عقده المدير الفني الألماني ماتياس يايسله مع اللاعبين، قبل انطلاق التمارين التي بدأت بتمارين الإحماء واللياقة، ثم انتقل الفريق إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختُتمت المناورة الفنية على كامل الملعب.
وكثّف الأهلي تحضيراته بقيادة يايسله، مع التركيز على الجوانب البدنية والتكتيكية لضمان جاهزية الفريق، حيث عمل الجهاز الفني على تعزيز الانسجام بين اللاعبين، خاصة مع الصفقات الجديدة، لتأكيد الجاهزية البدنية والذهنية لخوض النهائي المرتقب، وهو الظهور الثاني للفريق في نهائي البطولة.
ويخوض الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، المباراة النهائية أمام النصر، الذي تأهل بعد فوزه 2–1 على الاتحاد، بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، في نصف النهائي.
وتُقام المباراة النهائية يوم غدٍ السبت 23 أغسطس الجاري على ملعب هونغ كونغ الدولي، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.