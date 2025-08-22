بتركيز عالٍ وروح قتالية.. لاعبو الأهلي يختتمون تحضيرات نهائي السوبر

وكثّف الأهلي تحضيراته بقيادة يايسله، مع التركيز على الجوانب البدنية والتكتيكية لضمان جاهزية الفريق، حيث عمل الجهاز الفني على تعزيز الانسجام بين اللاعبين، خاصة مع الصفقات الجديدة، لتأكيد الجاهزية البدنية والذهنية لخوض النهائي المرتقب، وهو الظهور الثاني للفريق في نهائي البطولة.