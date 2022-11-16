الأغلى على مرّ التاريخ.. خبراء: هذه تكلفة مونديال قطر 2022

التكلفة قد تساوى 21 بطولة سابقة مجتمعة

وحسب تقرير على موقع "دويتشه فيله" الألماني، بات من الصعب تحديد التكلفة الدقيقة لنهائيات كأس العالم التي ستنطلق في قطر الأحد، 20 نوفمبر الجاري. بيد أن ما هو مؤكد يتمثل في أن مونديال قطر سيكون الأغلى منذ بدء بطولات كأس العالم في عام 1930 وسط تقديرات بأن التكلفة قد تتساوى مع ما جرى إنفاقه على واحد وعشرين بطولة سابقة مجتمعة.