الخلود ينهي علاقته مع "دوراتي".. ويسند مهمة التدريب للجزائري "نور الدين زكري"

كما أعلنت إدارة الخلود في ذات الوقت، عن التعاقد مع المدرب الجزائري نور الدين زكري وجهازه المساعد، لقيادة الفريق الكروي الأول، وسوف يتم تقديمه اليوم الاثنين إلى وسائل الإعلام، وذلك في مقر النادي.