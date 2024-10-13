الخلود ينهي علاقته مع "دوراتي".. ويسند مهمة التدريب للجزائري "نور الدين زكري"

أنهى نادي الخلود علاقته "رسمياً "، بالمدير الفني للفريق الكروي الأول، البرتغالي "دوراتي"، من خلال بيان صحفي نشره أمس الأحد.
وجاء في حساب الخلود عبر منصة "إكس": أنهت إدارة النادي ارتباطها بمدرب فريق الكرة الأول باولو دوراتي وجهازه المساعد الرياضي، بالتراضي بين الطرفين، وذلك لظروفه الخاصة".
وأضاف الحساب: "تثمن إدارة الخلود الجهود التي بذلها دوراتي مع الفريق خلال الفترة الماضية وتتمنى له التوفيق".
كما أعلنت إدارة الخلود في ذات الوقت، عن التعاقد مع المدرب الجزائري نور الدين زكري وجهازه المساعد، لقيادة الفريق الكروي الأول، وسوف يتم تقديمه اليوم الاثنين إلى وسائل الإعلام، وذلك في مقر النادي.