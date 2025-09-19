الجواد "تلال الخالدية" يتوج بكأس الأمير عبدالله الفيصل و"وثاب المشاهير" بكأس الملك فيصل

وشهد ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف اليوم منافسات الحفل السابع عشر من موسم سباقات الطائف 2025، الذي تضمن عشرة أشواط متنوعة للفئات والدرجات للخيل العربية الأصيلة، من بينها الشوط التاسع على كأس الأمير عبدالله الفيصل، الذي جمع نخبة الخيل العربية في ميدان السباق.