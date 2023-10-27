"تاليسكا" يكشف عن نادي أحلامه في البرازيل

كشف نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن النادي البرازيلي العملاق الذي يحلم باللعب في صفوفه، بعد انتهاء مشواره الكروي في السعودية.
ووفقًا لما نشره موقع "portaldatorcida"، نقلاً عن قناة "Goat" فإن تاليسكا الذى صرح سابقاً برغبته في إنهاء مسيرته في باهيا، يحلم باللعب في البرازيل مرة أخرى، ولكن هذه المرة بارتداء قميص كورينثيانز.
وصرح الموقع أن لاعب النصر فاجأ الجميع بأن لديه دائمًا رغبة قوية جدًا في أنه إذا عاد إلى البرازيل واللعب في بلده يومًا ما، فإنه يرغب في اللعب لنادٍ يشجعه، وهو كورينثيانز".
وأوضح أيضًا تاليسكا رغبته في اللعب لكورينثيانز، النادي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخ حافل بالإنجازات في كرة القدم البرازيلية .
وأشار الموقع إلى أن اللاعب يحظى في النصر بقاعدة جماهيرية كبيرة، فقد فاز بألقاب مع النادي، وهو ما يضعه في دائرة الضوء على الساحة الكروية العالمية، لقد جذبت مهارته وجودته الفنية انتباه الأندية الأوروبية الأخرى، مما قد يفتح الأبواب أمام فرص جديدة في المستقبل.