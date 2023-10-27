"تاليسكا" يكشف عن نادي أحلامه في البرازيل

وصرح الموقع أن لاعب النصر فاجأ الجميع بأن لديه دائمًا رغبة قوية جدًا في أنه إذا عاد إلى البرازيل واللعب في بلده يومًا ما، فإنه يرغب في اللعب لنادٍ يشجعه، وهو كورينثيانز".