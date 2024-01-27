"الأخضر" يواصل استعداده للقاء كوريا الجنوبية ضمن دور الـ16 بكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي اليوم السبت تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الثلاثاء القادم على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس آسيا 2023.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملاعب اسباير" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمارين تكتيكية، بعدها مباريات مُصغَّرة، واختُتمت بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، اكتفى اللاعب عبدالرحمن غريب بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل "الأخضر" استعداداته غدًا الأحد بحصة تدريبية عند الخامسة مساء على "ملاعب اسباير"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.