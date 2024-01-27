"الأخضر" يواصل استعداده للقاء كوريا الجنوبية ضمن دور الـ16 بكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي اليوم السبت تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الثلاثاء القادم على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس آسيا 2023.