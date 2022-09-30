"الفتح" يستعد لأبها بمناورة على كامل الملعب.. والإدارة: التذاكر مجانية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، اليوم الجمعة، الحصة التدريبية الرئيسية لمواجهة أبها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة لدوري روشن للمحترفين.
وتفصيلاً، انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، ومن ثم قسم المدرب دونيس اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، ونفذوا عدداً من الخطط التكتيكية المتعلقة بالجوانب الدفاعية والهجومية.
واختتم التدريب بمناورة على كامل الملعب طبق من خلالها المدرب الخطة التي سيلعب بها مباراة أبها.
يشار أن إدارة نادي الفتح أعلنت أن تذاكر المباراة مجانية، ستوزع قبل بداية اللقاء على بوابة ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الذي يحتضن مواجهة الفريقين.