ستبعده عن الملاعب شهرين.. الأهلي: هيثم عسيري يجري عملية جراحية ناجحة

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "أجرى، اليوم الجمعة، الكابتن هيثم عسيري عمليةً جراحية بمستشفى ميديا بارك بمدينة دبي، تحت إشراف الدكتور فيليب لاندرو، وبرفقة الدكتور أحمد هزازي من الطاقم الطبي في النادي الأهلي، عبارة عن تصحيح خلع متكرر في الكتف الأيمن، وتكلّلت بنجاح ولله الحمد".