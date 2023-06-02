ستبعده عن الملاعب شهرين.. الأهلي: هيثم عسيري يجري عملية جراحية ناجحة

أعلن نادي الأهلي العائد إلى مصاف أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، أن نجمه الشاب هيثم عسيري أجرى عملية جراحية تكلّلت بالنجاح، ستبعده عن الملاعب أكثر من شهرين.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "أجرى، اليوم الجمعة، الكابتن هيثم عسيري عمليةً جراحية بمستشفى ميديا بارك بمدينة دبي، تحت إشراف الدكتور فيليب لاندرو، وبرفقة الدكتور أحمد هزازي من الطاقم الطبي في النادي الأهلي، عبارة عن تصحيح خلع متكرر في الكتف الأيمن، وتكلّلت بنجاح ولله الحمد".
وأضاف البيان: "وسيتم تحديد خطة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال اليومين القادمين، بعد الاطمئنان على سلامة اللاعب، ومن المتوقّع أن تكون من شهرين إلى ثلاثة أشهر".