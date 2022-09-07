في نهائي كأس العرب للناشئين 2022.. اللقب العربي بين الجزائر والمغرب

وانطلقت البطولة في الـ23 من أغسطس الماضي، وهي ثالث مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الموسم، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات، وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.