صندوق الاستثمارات العامة يطلق شراكة استراتيجية مع رابطة محترفي التنس

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لرابطة محترفي التنس ماسيمو كالفيلي: "تُمثل شراكتنا الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة لحظة مهمة لرياضة التنس؛ إذ تعد التزامًا مشتركًا بتقدم مستقبل هذه الرياضة التي أصبحت اليوم مهيأة لفترة تحولية من التطور نتيجة لجهود صندوق الاستثمارات العامة، وتفانيه في دعم الجيل المقبل من اللاعبين عبر تعزيز الابتكار، وصنع الفرص للجميع".