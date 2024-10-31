لاعبُ النصر "ساديو ماني" أولُ لاعب دولي أجنبي يتطوّع مع مركز الملك سلمان للإغاثة

من جانبه وجّه مركزُ الملك سلمان للإغاثة الشكرَ للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ على دعمهم وتشجيعهم لهذه المبادرات والمشاركات التي تترك أثرًا إيجابيًّا ملموسًا، وتعزز الوعي لدى الجميع بأهمية المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي.