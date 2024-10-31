رياضة
لاعبُ النصر "ساديو ماني" أولُ لاعب دولي أجنبي يتطوّع مع مركز الملك سلمان للإغاثة
قام لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، قائد منتخب السنغال "ساديو ماني"، اليوم الخميس، بزيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة؛ حيث التقى خلال الزيارة المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة.
ويعد "ماني" أول لاعب دولي أجنبي يتطوع مع مركز الملك سلمان للإغاثة.
من جانبه وجّه مركزُ الملك سلمان للإغاثة الشكرَ للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ على دعمهم وتشجيعهم لهذه المبادرات والمشاركات التي تترك أثرًا إيجابيًّا ملموسًا، وتعزز الوعي لدى الجميع بأهمية المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي.