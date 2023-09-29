"الحائلي" يعتذر لجماهير الاتحاد على التعادل أمام الفيحاء

وأضاف "الانتقاد مرآة العمل ولا نستغني دون شك عن آرائكم البناءة التي كانت ولا تزال وستظل محل اهتمامنا، لما لها من أثر كبير في مسيرة هذا الصرح الشامخ (ولكن ليس كل ما يعلم يقال)".