"الحائلي" يعتذر لجماهير الاتحاد على التعادل أمام الفيحاء

قدم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، اعتذاره للجماهير على نتيجة التعادل التي أسفرت عنها مواجهة فريقه أمام الفيحاء مرجعاً ذلك لضغط المباريات.
وخسر الاتحاد نقطتين ثمينتين في سباق المحافظة على لقبه بسقوطه بفخ التعادل السلبي أمام مضيفه الفيحاء مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الحائلي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): "جمهور الاتحاد العظيم.. أعتذر لكم على النتيجة التي لم تكن مرضية لنا جميعاً قد يكون للضغوط التي يقاسيها الفريق في جدول المباريات دور في ذلك".
وتابع "لكن علينا كفريق بطل التأقلم مع هذه الظروف وتقديم جل ما لدينا للبقاء في طور المنافسة على جميع الأصعدة، وهو ما نعدكم به في القادم فالمشوار طويل وبدعمكم نصل إلى ما نهدف إليه حتماً".
وأضاف "الانتقاد مرآة العمل ولا نستغني دون شك عن آرائكم البناءة التي كانت ولا تزال وستظل محل اهتمامنا، لما لها من أثر كبير في مسيرة هذا الصرح الشامخ (ولكن ليس كل ما يعلم يقال)".
وفي ختام التدوينة قال: "وأخيراً شكراً للتحية الخاصة داخل أرض الملعب من كل محب رغم التعثر فهذا ما تعودناه منكم دائماً، وهو ما يحفزنا دوماً لتقديم كل ما نملك لإسعادكم".
يشار أن هذا التعادل أفقد الاتحاد صدارة جدول الترتيب لمصلحة الهلال الذي حسم "ديربي الرياض" أمام جاره الشباب بهدفين دون رد، حيث رفع رصيده إلى 20 نقطة مقابل 19 للاتحاد.