مع ختام بطولة العالم للبلياردو "الشمري" يؤكد: دعم القيادة جعل المملكة وجهة عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية

بارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري نجاح بطولة العالم للبلياردو (9كرات) التي استضافتها المملكة لأول مرة بجدة، في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9كرات).
وقال رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر: "نحظى ولله الحمد بدعم ومتابعة كبيرة من سمو سيدي ولي العهد للقطاع الرياضي واهتمام وتوجيه من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي و نائبه الأمير فهد بن جلوي وأصبحت المملكة العربية السعودية واجهة ومحطة مهمة في الأحداث الرياضية ويأتي نجاح المملكة في تنظيم هذه البطولة، تجسيداً لثقة العالم بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها، من خلال تنظيم مختلف المحافل الرياضية خلال السنوات الماضية بإشراف مباشر من وزارة الرياضة، وفق مستهدفات رياضية شاملة، حملتها رؤية السعودية 2030 نحو بناء قطاع رياضي فعّال، والمساهمة في صناعة أجيال من اللاعبين الأبطال في مختلف الألعاب".
وأضاف الشمري: "أفضل لاعبي العالم شاركوا في هذه النسخة الرائعة، والمنافسة كانت قوية للغاية، وشكّلت هذه البطولة فرصة كبيرة للنجوم السعوديين في رياضة البلياردو للتنافس مع أفضل لاعبي العالم واكتسبوا خبرة كبيرة من خلال احتكاكهم بأمهر اللاعبين، مما يزيد من فرص تسجيلهم لنتائج أفضل في البطولات المقبلة ".
وأتم بتقديم الشكر إلى كل من ساهم في نجاح هذه البطولة وفي مقدمتهم إدارة الفعاليات بوزارة الرياضة وشركة الماتش روم وأعضاء ومنسوبي الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.