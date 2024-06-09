مع ختام بطولة العالم للبلياردو "الشمري" يؤكد: دعم القيادة جعل المملكة وجهة عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية

وقال رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر: "نحظى ولله الحمد بدعم ومتابعة كبيرة من سمو سيدي ولي العهد للقطاع الرياضي واهتمام وتوجيه من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي و نائبه الأمير فهد بن جلوي وأصبحت المملكة العربية السعودية واجهة ومحطة مهمة في الأحداث الرياضية ويأتي نجاح المملكة في تنظيم هذه البطولة، تجسيداً لثقة العالم بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها، من خلال تنظيم مختلف المحافل الرياضية خلال السنوات الماضية بإشراف مباشر من وزارة الرياضة، وفق مستهدفات رياضية شاملة، حملتها رؤية السعودية 2030 نحو بناء قطاع رياضي فعّال، والمساهمة في صناعة أجيال من اللاعبين الأبطال في مختلف الألعاب".