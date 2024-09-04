SSC توقع اتفاقية لبث وتوزيع حقوق النقل التلفزيوني والرقمي مع الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية NFL

وقعت قنوات SSC اتفاقية لبث وتوزيع حقوق النقل التلفزيوني والرقمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية NFL.
وبات بإمكان محبي هذه الرياضة العالمية متابعتها عبر قنوات SSC ومنصة شاهد.
وسيتم نقل المباريات الخميس والأحد (حيث سيجري نقل مباشر لخمس مباريات ) بالإضافة ليوم الاثنين.
وتشمل حقوق النقل مباريات المراحل الاقصائية (Playoffs) بالإضافة لواحدة من أبرز الأحداث الرياضية في العالم وهي نهائي كرة القدم الأمريكية والتي تُعرف بـ مباراة السوبربول (Super Bowl) الشهيرة.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية لشركة الرياضة السعودية مع NFL الاهتمام المتزايد لمنافسات كرة القدم الأمريكية في الشرق الأوسط.