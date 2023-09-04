رسميًّا.. النصر يعلن إعارة غيسلان كونان إلى الفيحاء لنهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي النصر مساء أمس الأحد، موافقتها على إعارة الإيفواري غيسلان كونان، لاعب الفريق إلى نادي الفيحاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال حساب الفريق الرسمي عبر منصة "إكس": "وافقت إدارة نادي النصر على إعارة اللاعب غيسلان كونان لنادي الفيحاء حتى نهاية الموسم؛ متمنين له التوفيق".
ونشر حساب "الفيحاء" الرسمي عبر منصة "إكس"، تغريدة قال فيها: "مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم، يُنهي إجراءات التوقيع مع الإيفواري غيسلان كونان بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم".
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن مسؤولي النصر يعملون على الاستغناء عن أحد أجانب الفريق؛ لتسجيل لاعب أوروبي أخير قبل نهاية فترة الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين.
وانضم غيسلان كونان البالغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف النصر في يوليو 2022، قادمًا من استاد ريمس الفرنسي، كما لعب سابقًا لعدة أندية مثل: فيتوريا دي غيماريش، وأسيك أبيدجان.