رسميًّا.. النصر يعلن إعارة غيسلان كونان إلى الفيحاء لنهاية الموسم

وانضم غيسلان كونان البالغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف النصر في يوليو 2022، قادمًا من استاد ريمس الفرنسي، كما لعب سابقًا لعدة أندية مثل: فيتوريا دي غيماريش، وأسيك أبيدجان.