دوري روشن للمحترفين .. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة "ضمك و العدالة"

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق ضمك الأول لكرة القدم مع العدالة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين على أرض ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
أهداف المباراة سجلها لضمك عبد القادر بدران في الدقيقة 16 والمحترف جوزيه أنطونيو في الدقيقة 32 فيما سجل للعدالة المحترف ماركوس أنتونسون "هدفين" في الدقائق 28 و 30.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد ضمك عند النقطة 29 كما ارتفع رصيد العدالة عند النقطة رقم 18.