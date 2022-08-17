الهلال: العضلة الخلفية تبعد ميشايل عن التدريب.. والفريق يواجه الباطن "وديًا"

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 /2023، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على: تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في ودية "الشعلة"، وتدريبات لياقية متنوعة ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
ووجد "ميشايل ديلغادو" في عيـادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي؛ نظير تعرضه إلى إصابة في العضلة الخلفية.
ويواجه الهلال نظيره الباطن وديًا، الجمعة، في ختام مبارياته التجريبية، قبل مباراة افتتاح الدوري أمام الخليج.