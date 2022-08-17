الهلال: العضلة الخلفية تبعد ميشايل عن التدريب.. والفريق يواجه الباطن "وديًا"

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 /2023، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.