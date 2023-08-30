تكتيك ولياقة تجهز الهلال لموقعة الاتحاد.. و"المالكي" يعاود الركض

بدأ مران الأزرق في صالة الإعداد البدني، تلاها تدريبات لياقية، طبق المدير الفني "خيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب ، واختتم "خيسوس" الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.