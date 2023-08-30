جانب من تدريبات لاعبي الهلال
جانب من تدريبات لاعبي الهلال
رياضة

تكتيك ولياقة تجهز الهلال لموقعة الاتحاد.. و"المالكي" يعاود الركض

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ، مساء أمس الأربعاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الاتحاد"، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين .

بدأ مران الأزرق في صالة الإعداد البدني، تلاها تدريبات لياقية، طبق المدير الفني "خيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب ، واختتم "خيسوس" الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.

من جانب آخر أدى "عبد الإله المالكي" مراناً لياقياً تنوع ما بين الجري وتدريبات متنوعة بالكرة.

نادي الاتحاد
نادي الهلال
دوري روشن السعودي للمحترفين

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