رياضة
تكتيك ولياقة تجهز الهلال لموقعة الاتحاد.. و"المالكي" يعاود الركض
أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ، مساء أمس الأربعاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الاتحاد"، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين .
بدأ مران الأزرق في صالة الإعداد البدني، تلاها تدريبات لياقية، طبق المدير الفني "خيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب ، واختتم "خيسوس" الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.
من جانب آخر أدى "عبد الإله المالكي" مراناً لياقياً تنوع ما بين الجري وتدريبات متنوعة بالكرة.