بالفيديو.. بنزيما لجماهير الاتحاد .. "يمشي كدا كدا"

أقام نادي الاتحاد، يوم الخميس، حفل استقبال ضخم للاعبه الجديد، النجم الفرنسي كريم بنزيما في "ملعب الجوهرة" وسط حضور جماهيري غفير.
وبدأ حفل تقديم بنزيما في ملعب الجوهرة المشعة الذي نفدت تذاكره باستعراض مسيرة بنزيما وإنجازاته وألقابه ثم دخل بنزيمة المؤتمر الصحفي مرتديًا زيًا رسميًا ووشاحًا لنادي الاتحاد عليه صورته.
وحمل بنزيما في أرضية الملعب الكرة الذهبية التي حققها الموسم الماضي، وسط تفاعل كبير وهتافات وتصفيق من الجماهير الغفيرة التي حضرت الحفل.
وفاجأ النجم الفرنسي الحاصل على 5 بطولات دوري أبطال أوروبا جماهير اتحاد جدة بقوله "يمشي كدا كدا" .. ، وهي عبارة عامية تستخدمها جماهير الاتحاد عند تحقيق البطولات ، وردوا عليه بصيحات إعجاب وتصفيق.