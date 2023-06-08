بالفيديو.. بنزيما لجماهير الاتحاد .. "يمشي كدا كدا"

وبدأ حفل تقديم بنزيما في ملعب الجوهرة المشعة الذي نفدت تذاكره باستعراض مسيرة بنزيما وإنجازاته وألقابه ثم دخل بنزيمة المؤتمر الصحفي مرتديًا زيًا رسميًا ووشاحًا لنادي الاتحاد عليه صورته.