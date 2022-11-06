"غوستافو" لاعب "النصر" نجم شهر أكتوبر في منطقة غرب آسيا

ونجح غوستافو بتسجيل 3 أهداف لفريقه النصر السعودي في مرمى كل من أبها هدف والفيحاء هدفين، كما أسهم بقوة في إمداد زملائه بالعديد من التمريرات الحاسمة والمؤثرة، مما ساعد الفريق في التقدم للمركز الثاني على سلم الترتيب العام للفرق برصيد 19 هدفًا بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.