"غوستافو" لاعب "النصر" نجم شهر أكتوبر في منطقة غرب آسيا

فاز البرازيلي لويس غوستافو لاعب نادي النصر السعودي في استفتاء لاعب الشهر في منطقة غرب آسيا، وذلك عن شهر أكتوبر، بعد الاستفتاء الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحصل غوستافو على نسبة 49.99% من أصوات المشاركين، متقدمًا أمام مجدي العطار لاعب الفيصلي الأردني الذي حصل على نسبة 13.44% من أصوات المشاركين، وحسين جبار لاعب القوة الجوية العراقي (12.27%).
ونجح غوستافو بتسجيل 3 أهداف لفريقه النصر السعودي في مرمى كل من أبها هدف والفيحاء هدفين، كما أسهم بقوة في إمداد زملائه بالعديد من التمريرات الحاسمة والمؤثرة، مما ساعد الفريق في التقدم للمركز الثاني على سلم الترتيب العام للفرق برصيد 19 هدفًا بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.
وضمّت قائمة المتنافسين لهذا الشهر كلًا من: لويس غوستافو (النصر السعودي)، فابيو دا ليما (الوصل الإماراتي)، مجدي العطار (الفيصلي الأردني)، حسين جبار (القوة الجوية، العراقي) علي عدوي (شباب الظاهرية الفلسطيني)، محمود البحر (الجبلة السوري)، الحاج، مالك (الأنصار اللبناني)، سامي فريوي (الخالدية البحريني)، محمد دحام (النصر الكويتي).