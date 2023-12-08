في ختام الجولة الـ16 من دوري روشن: الأهلي في مواجهة الرائد.. والوحدة أمام الأخدود

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ16 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وتُقام فيه مباراتان على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.
يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يشارك الرائد باللقاء وهو يمتلك 12 نقطة، ويحتل المركز الـ17 (قبل الأخير).
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
يشارك الوحدة باللقاء وهو يحتل المركز الـ11، ولديه 19 نقطة، في حين يقع الأخدود بالمركز الـ15، ولديه 13 نقطة.