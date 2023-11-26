الهلال يطير إلى أوزبكستان تأهبًا لـ"نافباخور".. و"خيسوس" يختار الخماسي الأجنبي

تغادر بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، إلى "أوزبكستان"؛ استعدادًا لمواجهة فريق "نافباخور الأوزبكي"، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2023-2024.