الهلال يطير إلى أوزبكستان تأهبًا لـ"نافباخور".. و"خيسوس" يختار الخماسي الأجنبي

تغادر بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، إلى "أوزبكستان"؛ استعدادًا لمواجهة فريق "نافباخور الأوزبكي"، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
واختار المدير الفني البرتغالي "خيسوس" الخماسي الأجنبي (ياسين بونو، خاليدو كوليبالي، ألكساندر ميتروفيتش، مالكوم، سيرجي سافيتش)، للمشاركة في المباراة .
أوضحت الفحوصات إصابة "حسان تمبكي" في عضلة الاق الخلفية؛ وذلك أثناء مجريات لقاء الفريق يوم أمس أمام فريق "الحزم".
كما التحق اللاعب سالم الدوسري ببعثة الفريق المغادرة مساء اليوم إلى أوزبكستان، فيما واصل الثنائي محمد العويس وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين في العيادة وصالة الإعداد البدني بمقر النادي.