ديربي بطعم "السكري".. التعاون يحسم موقعة الرائد ويقتحم مربع الكبار

دخل التعاون المباراة عازمًا على الوصول إلى مرمى شباك الرائد أولاً؛ فكان له ما أراد في الدقيقة الخامسة بواسطة البارغواياني كاكو من تسديدة أرضية زاحفة، وقف أمامها الحارس الروماني سيلفيو لونغ عاجزًا عن التصدي لها؛ لتستقر في الشباك معلنة أول أهداف المباراة.