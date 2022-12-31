ديربي بطعم "السكري".. التعاون يحسم موقعة الرائد ويقتحم مربع الكبار

حسم فريق التعاون الأول لكرة القدم اليوم السبت موقعة ديربي القصيم لمصلحته بتغلُّبه على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ ليزيد من متاعب جاره في جدول الترتيب، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين.
دخل التعاون المباراة عازمًا على الوصول إلى مرمى شباك الرائد أولاً؛ فكان له ما أراد في الدقيقة الخامسة بواسطة البارغواياني كاكو من تسديدة أرضية زاحفة، وقف أمامها الحارس الروماني سيلفيو لونغ عاجزًا عن التصدي لها؛ لتستقر في الشباك معلنة أول أهداف المباراة.
وقبل الذهاب للاستراحة بخمس دقائق أضاف المدافع البرازيلي نالدو جوميز الهدف الثاني للتعاون برأسية جميلة بعد أن حوَّل عرضية زميله كاكو في شباك الرائد.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة (الـ45+5)، تمكن المهاجم جوليو تفاريس من تقليص النتيجة للرائد مستغلاً عرضية مميزة من محمد الدوسري واضعًا الكرة برأسه في شباك الحارس البرازيلي مايلسون دوس سانتوس.
وعزَّز النجم الكاميروني لياندرو تاوامبا انتصار فريقه بتسجيله ثالث الأهداف في الدقيقة الـ84 بعدما تلقى تمريرة بينية من سعد ناصر، انفرد إثرها بالمرمى، ووضع الكرة بكل ذكاء من فوق الحارس.
وتمكن المحترف المغربي محمد فوزير من تقليص النتيجة للرائد من علامة الجزاء عند الدقيقة (الـ90+4).
وبهذه النتيجة ارتقى التعاون إلى المركز الرابع برصيد 23 نقطة، بينما توقف العداد النقطي لفريق الرائد عند 12 نقطة بالمركز الحادي عشر.