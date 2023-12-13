صحف عالمية تُشيد بأداء "بنزيما" وتتحدث عن مواجهة الاتحاد المرتقبة مع الأهلي المصري

وكتبت صحيفة "the national": "كريم بنزيما يقاتل من أجل الذهاب بعيدًا في كأس العالم للأندية؛ فقد قاد فريقه للفوز على أوكلاند سيتي، ويضرب موعدًا في الدور الثاني ضد بطل إفريقيا الأهلي".