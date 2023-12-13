صحف عالمية تُشيد بأداء "بنزيما" وتتحدث عن مواجهة الاتحاد المرتقبة مع الأهلي المصري

سلطت الصحف العالمية الأضواءَ على مباراة الاتحاد مع الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.
وتأهل الاتحاد أمس الثلاثاء إلى دور ربع النهائي، بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة في افتتاح البطولة.
وأكدت صحيفة "mundodeportivo"، أن من المتوقع أن تكون مواجهة الاتحاد والأهلي مثيرة؛ حيث سيواجه حامل الدوري السعودي للمحترفين النسخة الماضية والفائز على أوكلاند سيتي ممثل إفريقيا الأهلي المصري.
وقالت صحيفة "footmercato": "فاز الاتحاد في مواجهة أوكلاند سيتي في الجولة الأولى بسهولة بنتيجة 3- 0، والآن أصبح في مواجهة مرتقبة أمام العملاق المصري الأهلي".
وكتبت صحيفة "the national": "كريم بنزيما يقاتل من أجل الذهاب بعيدًا في كأس العالم للأندية؛ فقد قاد فريقه للفوز على أوكلاند سيتي، ويضرب موعدًا في الدور الثاني ضد بطل إفريقيا الأهلي".
وأضافت الصحيفة: "أنهى النجم الفرنسي، خطوة رائعة وكاسحة ليحجز مكانًا للاتحاد يوم الجمعة القادمة ضد الأهلي المصري بطل إفريقيا".
وعلّقت صحيفة "infobae": "بنزيما يقود الاتحاد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، بالفوز على أوكلاند سيتي 3- 0؛ حيث سيواجه مستضيف البطولة (بطل الدوري السعودي للمحترفين) في الدور التالي، الأهلي (بطل إفريقيا)".