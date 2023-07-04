بعد تجاوُز غينيا.. مصر تتأهل لأولمبياد باريس 2024

حسم المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم تأهله إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا؛ وذلك بعد فوزه على نظيره الغيني «1-0» اليوم الثلاثاء على ملعب طنجة في المربع الذهبي للبطولة التي تستضيفها المغرب.