أخضر الصالات يبدأ استعداده للقاء كوريا الجنوبية

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مباراته الثالثة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، يوم "الأحد" المقبل، عندما يلتقي بمنتخب كوريا الجنوبية في لقاء يحتاج فيه للفوز من أجل التأهل إلى دور الـ8.
من جهته تحدث مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات أندرو بلازا في المؤتمر الصحفي الذي عقب خسارة مباراة فيتنام، قائلًا: "قدمنا مباراة جيدة ولم يحالفنا الحظّ وتمكّن منتخب فيتنام من استغلال الفرص التي أُتيحت له وكسب اللقاء".
وعن المباراة المقبلة مع منتخب كوريا الجنوبية قال: "سوف نبدأ التحضير لها، ونسعى للفوز فيها من أجل التأهل للدور المقبل".