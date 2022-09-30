أخضر الصالات يبدأ استعداده للقاء كوريا الجنوبية

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مباراته الثالثة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، يوم "الأحد" المقبل، عندما يلتقي بمنتخب كوريا الجنوبية في لقاء يحتاج فيه للفوز من أجل التأهل إلى دور الـ8.